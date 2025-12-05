GUIGNOL ET LE POT DE CONFITURE – THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL – SALLE 1 Lyon

GUIGNOL ET LE POT DE CONFITURE Début : 2025-12-05 à 17:00. Tarif : – euros.

Dans cette aventure, Madame Cassandre demande à son fils Octave de chasser Guignol, leur domestique un peu trop gourmand. En effet, Guignol dérobe toutes les provisions de la maison, au grand désespoir de ses maîtres !Mais la tâche d’Octave n’est pas simple : Guignol est très inventif et rusé. De plus, la charmante fiancée du jeune maître prend Guignol sous son aile.Cette pièce du répertoire classique met en scène la gourmandise avec délice et humour, pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL – SALLE 1 2 MONTÉE DU GOURGUILLON 69005 Lyon 69