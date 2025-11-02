Guignol et le Vin empoisonné Théâtre Monde du Rêve Saint-Thibault-des-Vignes

Guignol et le Vin empoisonné Théâtre Monde du Rêve Saint-Thibault-des-Vignes dimanche 2 novembre 2025.

Guignol et le Vin empoisonné Théâtre Monde du Rêve Saint-Thibault-des-Vignes Dimanche 2 novembre, 11h00 10€

Plongez dans l’univers magique de Guignol !

Au programme : des situations cocasses, des quiproquos savoureux et une bonne dose de satire sociale.

Le vin empoisonné :

Afin de détrousser tranquillement les passants, un voleur a trouvé le parfait stratagème : une bouteille de vin remplie de somnifère. Une fois les passants endormis, plus de souci pour les détrousser tranquillement !

Guignol tombera-t-il lui aussi dans le piège ?

Réservation : [https://www.billetreduc.com/spectacle/le-vin-empoisonne-366635](https://www.billetreduc.com/spectacle/theatre-guignol-le-chateau-du-vampire-357127)

Un spectacle pour tous !

Que vous soyez en famille, entre amis ou en solo, nos spectacles de Guignol promettent des rires et des émotions pour petits et grands. Avec des marionnettes magnifiquement réalisées et des mises en scène dynamiques, chaque représentation est une véritable fête !

Le castelet est adaptable et se déplace partout, en intérieur comme en extérieur : centres événementiels, bibliothèques, centres de loisir, dans la rue… il ne reste plus qu’à réserver !

Ne manquez pas cette expérience unique !

Réservez vos places dès maintenant et rejoignez-nous pour un moment inoubliable où la tradition rencontre la créativité. Guignol vous attend pour des aventures palpitantes et des éclats de rire à n’en plus finir !

Retrouvez le Guignol de la Compagnie Karrak tous les premiers dimanches du mois et pendant les vacances scolaires au Théâtre Monde du Rêve à Saint-Thibault des Vignes (77).

Ces spectacles, adaptés aux petits comme aux grands, sont une véritable ode à la tradition du théâtre de marionnettes. Ne manquez pas cette occasion de rire ensemble et de redécouvrir les aventures intemporelles de Guignol !

Théâtre Monde du Rêve

34 rue de Lagny, 77400 Saint-Thibault des vignes

Renseignements et réservations : 06 70 56 73 31

E.mail : [jp@mondedureve.com](mailto:jp@mondedureve.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-02T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-02T11:30:00.000+01:00

1

https://www.billetreduc.com/spectacle/le-vin-empoisonne-366635

Théâtre Monde du Rêve 34 rue de Lagny 77400 Saint-Thibault des vignes Saint-Thibault-des-Vignes 77400 Seine-et-Marne