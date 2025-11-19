GUIGNOL ET LES JOUETS – GUIGNOL ET LES JOUETS MERVEILLEUX DE NOE – THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL – SALLE 2 Lyon

GUIGNOL ET LES JOUETS – GUIGNOL ET LES JOUETS MERVEILLEUX DE NOE Début : 2025-12-20 à 11:00. Tarif : – euros.

Suite à une bêtise malencontreuse de Guignol, nous avons le regret de vous annoncer que le Père Noël ne pourra pas distribuer de cadeaux aux enfants de Lyon cette année.Notre héros, Guignol, est bien sûr dévasté par les conséquences de son acte, mais il est déterminé à réparer son erreur. Avec l’aide de ses fidèles amis, il s’est lancé le défi de sauver les fêtes en un temps record.INFORMATIONS IMPORTANTES :Nous avons le plaisir de vous informer que nos spectacles durent environ 45 minutes.Payant dès 18 mois – Spectacle conseillé dès 3 ans.Notre Salle Gnafron est accessible aux personnes à mobilité réduite sauf fauteuil (canne, déambulateur…)

THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL – SALLE 2 2 MONTÉE DU GOURGUILLON 69005 Lyon 69