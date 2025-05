Guignol et Pinocchio – Aubeterre-sur-Dronne, 31 mai 2025 07:00, Aubeterre-sur-Dronne.

Charente

Guignol et Pinocchio Parking de la salle des fêtes Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31

fin : 2025-05-31 17:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Guignol et Pinocchio, les stars des marionnettes, montent sur scène pour un spectacle drôle et familial !

Parking de la salle des fêtes

Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 12 14 78

English :

Guignol and Pinocchio, the stars of puppetry, take to the stage for a funny, family-friendly show!

German :

Guignol und Pinocchio, die Stars unter den Marionetten, kommen für eine lustige und familienfreundliche Show auf die Bühne!

Italiano :

Guignol e Pinocchio, le stelle del teatro di figura, salgono sul palco per un divertente spettacolo per famiglie!

Espanol :

Guignol y Pinocho, las estrellas de las marionetas, suben al escenario para un divertido espectáculo familiar

