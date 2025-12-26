Guignol et Rio le majestueux perroquet Salle des fêtes Branges

Guignol et Rio le majestueux perroquet

Salle des fêtes Route du Bourg Branges Saône-et-Loire

Début : 2026-01-10 14:30:00

Coucou les gones et les fenottes !

Cette année, Guignol de Lyon et son copain le père Gnafron vous emmènent très loin…

Direction le Brésil, au rythme de la samba !

Partez à l’aventure à la rencontre des tribus indigènes et aidez nos héros à sauver Rio, le magnifique perroquet, roi du carnaval, en grand danger !

Un spectacle rigolo, plein de couleurs, où l’on chante, on rit, on participe et on s’émerveille grâce à de superbes décors magiques.

Un moment à partager en famille !

Et surprise !

Chaque enfant repartira avec un souvenir inoubliable une photo avec son personnage préféré !

Demande vite à papa ou maman de réserver par SMS.

Toutes les dates sur le site internet.

À très bientôt les amis… et à la revoyure ! .

Salle des fêtes Route du Bourg Branges 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 20 03 43 guignolrhonealpes@gmail.com

