Guignol et Rio le majestueux perroquet Salle des fêtes Branges

Salle des fêtes Route du Bourg Branges Saône-et-Loire
Début : 2026-01-10 14:30:00
fin : 2026-01-10
Coucou les gones et les fenottes !
Cette année, Guignol de Lyon et son copain le père Gnafron vous emmènent très loin…
Direction le Brésil, au rythme de la samba !
Partez à l’aventure à la rencontre des tribus indigènes et aidez nos héros à sauver Rio, le magnifique perroquet, roi du carnaval, en grand danger !
Un spectacle rigolo, plein de couleurs, où l’on chante, on rit, on participe et on s’émerveille grâce à de superbes décors magiques.
Un moment à partager en famille !
Et surprise !
Chaque enfant repartira avec un souvenir inoubliable une photo avec son personnage préféré !
Demande vite à papa ou maman de réserver par SMS.
Toutes les dates sur le site internet.
À très bientôt les amis… et à la revoyure ! .
Salle des fêtes Route du Bourg Branges 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 20 03 43 guignolrhonealpes@gmail.com
