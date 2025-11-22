Guignol et Rio le majestueux perroquet Salle de l’anape Crest

Guignol et Rio le majestueux perroquet Salle de l'anape Crest samedi 22 novembre 2025.

Guignol et Rio le majestueux perroquet

Salle de l’anape 36 rue des Alpes Crest Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit moins de 2 ans

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Cher public, chers amis ! Cette année, retrouvez Guignol, le petit gone de Lyon, et le père Gnafron, son fidèle acolyte. Ensemble, mettons le cap sur le Brésil au rythme de la samba.

Salle de l’anape 36 rue des Alpes Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 20 03 43 guignolrhonealpes@gmail.com

English :

Dear audience, dear friends! This year, join Guignol, the little gone de Lyon, and Father Gnafron, his faithful sidekick. Together, let’s head for Brazil to the rhythm of the samba.

German :

Liebes Publikum, liebe Freunde! Dieses Jahr gibt es ein Wiedersehen mit Guignol, dem kleinen Gone aus Lyon, und Vater Gnafron, seinem treuen Kumpanen. Gemeinsam machen wir uns im Rhythmus des Samba auf den Weg nach Brasilien.

Italiano :

Caro pubblico, cari amici! Quest’anno, unisciti a Guignol, il piccolo scomparso di Lione, e a Padre Gnafron, il suo fedele aiutante. Insieme, partiamo per il Brasile a ritmo di samba.

Espanol :

¡Querido público, queridos amigos! Este año, únanse a Guignol, el pequeño ido de Lyon, y al Padre Gnafron, su fiel compañero. Juntos, nos dirigiremos a Brasil al ritmo de la samba.

