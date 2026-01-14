Guignol et Rio, le majestueux perroquet Salle Polyvalente Sainte-Sigolène

Guignol et Rio, le majestueux perroquet

Salle Polyvalente 2 bis place Latour Maubourg Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-19 10:30:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Avec son fidèle acolyte le père Gnafron, embarquez pour une aventure extraordinaire…

Cap sur le Brésil !

English :

With his faithful sidekick, Father Gnafron, embark on an extraordinary adventure?

Head for Brazil!

L’événement Guignol et Rio, le majestueux perroquet Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron