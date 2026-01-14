Guignol et Rio, le majestueux perroquet Salle Polyvalente Sainte-Sigolène
Guignol et Rio, le majestueux perroquet Salle Polyvalente Sainte-Sigolène jeudi 19 février 2026.
Guignol et Rio, le majestueux perroquet
Salle Polyvalente 2 bis place Latour Maubourg Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-19 10:30:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Avec son fidèle acolyte le père Gnafron, embarquez pour une aventure extraordinaire…
Cap sur le Brésil !
+33 6 11 20 03 43
With his faithful sidekick, Father Gnafron, embark on an extraordinary adventure?
Head for Brazil!
