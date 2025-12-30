GUIGNOL ET RIO LE PERROQUET COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

GUIGNOL ET RIO LE PERROQUET Début : 2026-02-01 à 11:00. Tarif : – euros.

Cher public, chers amis ! Cette année, retrouvez Guignol de Lyon, et le père Gnafron, son fidèle acolyte.Ensemble, mettons le cap sur le Brésil au rythme de la samba. Partons à la rencontre des tribus indigènes et à la rescousse de Sa Majesté Rio, le majestueux perroquet et roi du carnaval sur qui pèse une terrible menace. Un merveilleux spectacle innovant, coloré, interactif, immersif et accompagné de somptueux décors numériques.À découvrir en famille !! Les enfants repartiront avec un cadeau inoubliable : la photo souvenir en compagnie de leur personnage préféré ! Pensez à réserver vos places

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42