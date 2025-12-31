Guignol et ses amis Salon-de-Provence
Guignol et ses amis Salon-de-Provence samedi 14 février 2026.
Guignol et ses amis
Du samedi 14 au mardi 17 février 2026 de 16h à 17h.
Durée 45 min. Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tous les jours à 16h
Durée 45 Minutes
Sous chapiteau chauffé
Billetterie sur place .
Place Morgan Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 26 50 94
English :
Every day at 4pm
Duration: 45 minutes
Under heated big top
