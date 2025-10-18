GUIGNOL ET SES AMIS JARDIN DES PLANTES Toulouse

GUIGNOL ET SES AMIS

JARDIN DES PLANTES 31 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Guignol et tout ses amis vous accueille au Jardin des Plantes de Toulouse pour un spectacle de marionnettes et de nouvelles aventures !

Retrouvez Guignol, Gnafron, Madelon, le Gendarme et tout les personnages qui ont bercé votre enfance et construit votre imaginaire avec la présence des mascottes Chase de la Pat’Patrouille et Mickey Mouse et bien d’autres pour un spectacle magique et interactif.

Durée du spectacle de 50 minutes sous un chapiteau à l’abri de tout mauvais temps

2 spectacles selon les jours ( 15h et 16h30). Avec présentation du coupon (l’affiche du spectacle), vous bénéficiez d’1€ de réduction valable pour 1 enfant. 8 .

JARDIN DES PLANTES 31 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 6 20 26 50 94

English :

Guignol and all his friends welcome you to the Jardin des Plantes in Toulouse for a puppet show and new adventures!

German :

Guignol und all seine Freunde begrüßen Sie im Jardin des Plantes in Toulouse zu einem Puppenspiel und neuen Abenteuern!

Italiano :

Guignol e tutti i suoi amici vi danno il benvenuto al Jardin des Plantes di Tolosa per uno spettacolo di burattini e nuove avventure!

Espanol :

Guignol y todos sus amigos le dan la bienvenida al Jardin des Plantes de Toulouse para un espectáculo de marionetas y nuevas aventuras

