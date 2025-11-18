GUIGNOL GUERIN au théâtre l’Inox pour les Vacances de Noël Théâtre L’Inox Bordeaux

GUIGNOL GUERIN au théâtre l’Inox pour les Vacances de Noël 29 décembre 2025 – 4 janvier 2026 Théâtre L’Inox Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-29T16:00:00 – 2025-12-29T16:30:00

Fin : 2026-01-04T16:00:00 – 2026-01-04T16:30:00

Du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026

Pour la septième année consécutive, le Guignol Guérin, le théâtre de marionnettes le plus ancien de France, se produira à l’Inox, au coeur du vieux Bordeaux, entre la Place de la Bourse et la Place du Parlement, du 23 décembre au 6 janvier.

En effet à l’occasion des vacances de Noël cette institution fondée en 1853 qui vient de recevoir « la médaille de la ville de Bordeaux », présentera au Théâtre L’Inox ses spectacles dans la pure tradition du Guignol Lyonnais, au répertoire basé sur la vie de tous les jours, qui enchante aussi bien les enfants que les adultes !

Vidéo de présentation :

https://youtu.be/_50h_J04qk4

Vidéo, petite histoire courte en Bonus cadeau :

https://youtu.be/znvlvO9NEBY

Infos pratiques

Tous les jours

Ouvert le 1er Janvier !

à 11h et/ou 16h (voir le site guignolguerin.fr)

Durée d’une séance : 30 minutes + échange avec le public

Une pièce différente chaque jour

Tarif : 7 € par personne – PAS DE CB

par personne – PAS DE CB Places limitées

Réservation fortement conseillée ici ou au téléphone 06 70 97 44 52

Spectacles pour enfants et familles, théâtre de marionnettes du Guignol Guérin, en plein centre de Bordeaux, à l’Inox, pour les vacances de Noël ! spectacle enfants spectacle famille

Guignol Guerin – Marie Castant