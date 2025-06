Gironde

Un spectacle de marionnettes pour petits et grands cet été à Bordeaux !

Le théâtre de marionnettes du Guignol Guérin est ouvert en Juillet et en Août au Parc Bordelais

Théâtre de marionnettes fondé en 1853 et reconnu au Patrimoine Bordelais, le Guignol Guérin vient de célébrer ses ses 170 ans d’existence ! Cest la plus ancienne famille de marionnettistes de France, qui perpétue la tradition du véritable Guignol lyonnais depuis 6 générations.

https://youtu.be/wML5MxuzJOw

En plein air, dans le magnifique parc bordelais qui offre de belles étendues de verdures et de nombreuses activités pour les enfants, venez passer un bon moment en famille et vous amuser au théâtre de « Toto Guérin ».

Vous y sertont présentées des pièces comiques et risibles, dans la plus pure tradition, dans un répertoire basé sur la vie de tous les jours, revue et corrigée.

Un spectacle de marionnettes tous publics, en direct et interactif ! Du vivant, loin des écrans !

Programme

Séances tous les jours sauf en cas de déplacement (voir agenda site ou réseaux sociaux)

Séance à 17h

En cas de TROP forte chaleur ou forte pluie, séance annulée

Si vous avez un doute, contactez Philippe Guérin le jour même

au 06 89 18 88 18

https://youtu.be/JU-wJyuS8ck?si=Mf1Lm9IdlTXI1p9m

Infos pratiques

Durée : 25 minutes environ

Tarif : 7 euros par personne

Lieu : Parc Bordelais, près de la maison des gardes (entrée rue Godard)

Accès en bus lignes 2, 3 et G

Acces en Tram D – arrêt Courbet

Spectacles de marionnettes Tous publics – Le Guignol Guérin cet été au Parc Bordelais marionnettes spectacle

Guignol Guérin – Marie Castant