Guignol – par le Théâtre Sirocco Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 11:30 – 12:10

Gratuit : non 10 € / 7 € plein : 10 € / réduit : 7 € (moins de 12 ans, Carte Blanche)hors frais de réservation Réservations :laruchenantes.fr/programmation09 84 68 61 18 (La Ruche) Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Marionnette à gaine Guignol, son ami Gnafron, Mr le Gendarme, ainsi que d’autres personnages également hauts en couleurs, nous plongent dans la plus grande tradition de marionnette française, qui n’a de cesse, avec ses classiques coups de bâtons, d’amuser toutes sortes de publics, depuis sa création à Lyon en 1808.S’inspirant de la tradition, mais en y ajoutant des touches de modernité, le théâtre Sirocco vous emmène dans un univers qu’il connaît bien. Héritier du « Guignol du passage » créé en 1933 par son arrière grand père, Louis-Georges Bogrand, à Saint Brieuc, Geoffrey Saumont se produit tout les étés sur les plages costarmoricaines depuis 2005, proposant un large choix de personnages et autant d’histoires, de blagues, de jeux de mots grotesques, accumulés depuis toutes ses années… Durée : 40 min. Jeune public à partir de 3 ans

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

09 84 68 61 18 http://www.laruchenantes.fr contact@laruchenantes.fr 09 84 68 61 18 http://www.laruchenantes.fr