Guignol – par le Théâtre Sirocco Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-05 11:30 – 12:10

Gratuit : non 7,50 € / 10,50 € 10,50 € tarif plein / 7,50 € tarif moins de 12 ans Billetterie : laruchenantes.fr Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 10

Marionnette à gaine Le Théâtre Sirocco présente un spectacle avec Geoffrey Saumont. Plongez dans la plus grande tradition de marionnette française avec Guignol. Guignol, son ami Gnafron, Mr le Gendarme, ainsi que d’autres personnages également haut en couleurs, nous plongent dans la plus grande tradition de marionnette française, qui n’a de cesse, avec ses classiques coups de bâtons, d’amuser toute sorte de publics, depuis sa création à Lyon en 1808. Durée : 40 min. Jeune public à partir de 3 ans

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

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