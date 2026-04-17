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Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Chauffailles

Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Chauffailles vendredi 17 avril 2026.

Adresse : Salle du champ de foire

Ville : 71170 Chauffailles

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif enfant Tarif enfant

Chauffailles

Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet

Salle du champ de foire Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Coucou les gones et les fenottes !

Cette année, Guignol de Lyon et son copain le père Gnafron vous emmènent très loin…
Direction le Brésil, au rythme de la samba !

Partez à l’aventure à la rencontre des tribus indigènes et aidez nos héros à sauver Rio, le magnifique perroquet, roi du carnaval, en grand danger !

Un spectacle rigolo, plein de couleurs, où l’on chante, on rit, on participe et on s’émerveille grâce à de superbes décors magiques.
Un moment à partager en famille !

Et surprise !
Chaque enfant repartira avec un souvenir inoubliable
une photo avec son personnage préféré !

Demande vite à papa ou maman de réserver par SMS au 06 11 20 03 43
Toutes les dates sur www.guignolrhonealpes.fr

À très bientôt les amis… et à la revoyure !   .

Salle du champ de foire Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 20 03 43  guignolrhonealpes@gmail.com

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English : Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet

L’événement Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Chauffailles a été mis à jour le 2026-02-26 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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