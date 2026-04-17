Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Chauffailles
Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Chauffailles vendredi 17 avril 2026.
Chauffailles
Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet
Salle du champ de foire Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Coucou les gones et les fenottes !
Cette année, Guignol de Lyon et son copain le père Gnafron vous emmènent très loin…
Direction le Brésil, au rythme de la samba !
Partez à l’aventure à la rencontre des tribus indigènes et aidez nos héros à sauver Rio, le magnifique perroquet, roi du carnaval, en grand danger !
Un spectacle rigolo, plein de couleurs, où l’on chante, on rit, on participe et on s’émerveille grâce à de superbes décors magiques.
Un moment à partager en famille !
Et surprise !
Chaque enfant repartira avec un souvenir inoubliable
une photo avec son personnage préféré !
Demande vite à papa ou maman de réserver par SMS au 06 11 20 03 43
Toutes les dates sur www.guignolrhonealpes.fr
À très bientôt les amis… et à la revoyure ! .
Salle du champ de foire Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 20 03 43 guignolrhonealpes@gmail.com
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English : Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet
L’événement Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Chauffailles a été mis à jour le 2026-02-26 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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