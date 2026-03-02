Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Dole

Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet

Sur la scène du cinéma le majestic Dole Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 10:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Coucou les gones et les fenottes !

Cette année, Guignol de Lyon et son copain le père Gnafron vous emmènent très loin…

?? Direction le Brésil, au rythme de la samba ! ????

Partez à l’aventure à la rencontre des tribus indigènes et aidez nos héros à sauver Rio, le magnifique perroquet, roi du carnaval, en grand danger ! ????

Un spectacle rigolo, plein de couleurs, où l’on chante, on rit, on participe et on s’émerveille grâce à de superbes décors magiques ???

Un moment à partager en famille !

?? Et surprise !

Chaque enfant repartira avec un souvenir inoubliable

?? une photo avec son personnage préféré !

?? Demande vite à papa ou maman de réserver par SMS au 06 11 20 03 43

?? Toutes les dates sur www.guignolrhonealpes.fr

À très bientôt les amis… et à la revoyure ! .

Sur la scène du cinéma le majestic Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 20 03 43 guignolrhonealpes@gmail.com

