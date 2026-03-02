Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Dole
Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Dole jeudi 9 avril 2026.
Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet
Sur la scène du cinéma le majestic Dole Jura
Début : 2026-04-09 10:30:00
fin : 2026-04-09
Coucou les gones et les fenottes !
Cette année, Guignol de Lyon et son copain le père Gnafron vous emmènent très loin…
?? Direction le Brésil, au rythme de la samba ! ????
Partez à l’aventure à la rencontre des tribus indigènes et aidez nos héros à sauver Rio, le magnifique perroquet, roi du carnaval, en grand danger ! ????
Un spectacle rigolo, plein de couleurs, où l’on chante, on rit, on participe et on s’émerveille grâce à de superbes décors magiques ???
Un moment à partager en famille !
?? Et surprise !
Chaque enfant repartira avec un souvenir inoubliable
?? une photo avec son personnage préféré !
?? Demande vite à papa ou maman de réserver par SMS au 06 11 20 03 43
?? Toutes les dates sur www.guignolrhonealpes.fr
À très bientôt les amis… et à la revoyure ! .
Sur la scène du cinéma le majestic Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 20 03 43 guignolrhonealpes@gmail.com
English : Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet
