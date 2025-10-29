Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Lamothe

Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Lamothe mercredi 29 octobre 2025.

Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet

Salle des fêtes Lamothe Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 17:30:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

L’événement des vacances de la Toussaint -ouverture des portes 30 minutes avant la séance -réservation par sms 06 11 20 03 43

.

Salle des fêtes Lamothe 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 20 03 43 guignolrhonealpes@gmail.com

English :

The All Saints? vacation event doors open 30 minutes before the session -reservation by sms 06 11 20 03 43

German :

Die Veranstaltung in den Allerheiligenferien Türöffnung 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung Reservierung per SMS 06 11 20 03 43

Italiano :

L’evento di vacanza di Ognissanti le porte aprono 30 minuti prima della sessione prenotazione via SMS 06 11 20 03 43

Espanol :

Fiesta de Todos los Santos apertura de puertas 30 minutos antes de la sesión reserva por SMS 06 11 20 03 43

L’événement Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Lamothe a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne