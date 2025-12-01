Guignol Rhône-Alpes et Rio le majestueux perroquet Centre Commercial Les Quatre Chemins Vichy
Guignol Rhône-Alpes et Rio le majestueux perroquet
Centre Commercial Les Quatre Chemins 35 rue Lucas Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Gratuit moins de 2 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 10:30:00
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-30
L’événement jeune public des vacances de noël en compagnie du clown tomito pensez à réserver vos places
Centre Commercial Les Quatre Chemins 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 20 03 43 guignolrhonealpes@gmail.com
English :
The Christmas vacation event for young audiences with tomito the clown remember to book your tickets
German :
Die Veranstaltung für junges Publikum in den Weihnachtsferien mit dem Clown Tomito denken Sie daran, Ihre Plätze zu reservieren!
Italiano :
L’evento per bambini delle vacanze di Natale con il clown Tomito: non dimenticate di prenotare i biglietti!
Espanol :
El evento infantil de las fiestas navideñas con el payaso Tomito ¡no olvides reservar tus entradas!
L’événement Guignol Rhône-Alpes et Rio le majestueux perroquet Vichy a été mis à jour le 2025-11-21 par Vichy Destinations