Guignol Rhône-Alpes et Rio le majestueux perroquet Centre Commercial Les Quatre Chemins Vichy

Guignol Rhône-Alpes et Rio le majestueux perroquet

Centre Commercial Les Quatre Chemins 35 rue Lucas Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit moins de 2 ans

Début : 2025-12-30 10:30:00

fin : 2025-12-30

2025-12-30

L’événement jeune public des vacances de noël en compagnie du clown tomito pensez à réserver vos places

Centre Commercial Les Quatre Chemins 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 20 03 43 guignolrhonealpes@gmail.com

English :

The Christmas vacation event for young audiences with tomito the clown remember to book your tickets

German :

Die Veranstaltung für junges Publikum in den Weihnachtsferien mit dem Clown Tomito denken Sie daran, Ihre Plätze zu reservieren!

Italiano :

L’evento per bambini delle vacanze di Natale con il clown Tomito: non dimenticate di prenotare i biglietti!

Espanol :

El evento infantil de las fiestas navideñas con el payaso Tomito ¡no olvides reservar tus entradas!

