Guignol & Rio le majestueux perroquet Langeac

Guignol & Rio le majestueux perroquet Langeac mercredi 29 octobre 2025.

Guignol & Rio le majestueux perroquet

Langeac Langeac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Cher public, chers amis ! Cette année, retrouvez Guignol

de Lyon, et le père Gnafron, son fidèle acolyte. Ensemble, mettons le cap sur le Brésil au rythme de la samba. .

.

Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes animation@ville-langeac.com

English :

Dear audience, dear friends! This year, Guignol de Lyon

and Father Gnafron, his faithful sidekick. Together, let’s head for Brazil to the rhythm of the samba .

German :

Liebes Publikum, liebe Freunde! Dieses Jahr gibt es ein Wiedersehen mit Guignol

aus Lyon und Vater Gnafron, seinen treuen Kumpanen. Gemeinsam wollen wir im Rhythmus des Samba Kurs auf Brasilien nehmen. …

Italiano :

Caro pubblico, cari amici! Quest’anno, Guignol

e Padre Gnafron, la sua fedele spalla. Insieme, partiamo per il Brasile a ritmo di samba.

Espanol :

¡Querido público, queridos amigos! Este año, Guignol

y el Padre Gnafron, su fiel compañero. Juntos, pongamos rumbo a Brasil al ritmo de la samba.

L’événement Guignol & Rio le majestueux perroquet Langeac a été mis à jour le 2025-08-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier