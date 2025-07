guignol place Marie Briquet Saint-Georges-d’Oléron

guignol place Marie Briquet Saint-Georges-d’Oléron jeudi 31 juillet 2025.

guignol

place Marie Briquet Foulerot Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Jeudi 2025-07-31 18:00:00

fin : 2025-08-14 19:00:00

2025-07-31 2025-08-14

Spectacle de marionnettes avec Guignol et ses amis!

place Marie Briquet Foulerot Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 26 50 94

English : puppet

Puppet show with Guignol and his friends!

German : Kasperle

Puppenspiel mit Guignol und seinen Freunden!

Italiano :

Spettacolo di marionette con Guignol e i suoi amici!

Espanol : marioneta

¡Espectáculo de marionetas con Guignol y sus amigos!

