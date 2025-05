Guiguette au Chai Mistral – Chai Mistral Maillane, 18 mai 2025 11:00, Maillane.

Guiguette au Chai Mistral Dimanche 18 mai 2025 de 11h à 17h. Chai Mistral 273 route de Saint rémy de Provence Maillane Bouches-du-Rhône

La guinguette du dimanche au Mhai Mistral

Le Chai Mistral vous donne rendez vous pour une guinguette festive et conviviale!

Au programme Food truck savoureux, open mic pour les talents locaux, manège pour petits et grands, jeux en plein ai, et une grande terrasse ombragée, pour profiter de l’ambiance en toute fraicheur. Venez partager un bon moment en famille ou entre amis ! .

Chai Mistral 273 route de Saint rémy de Provence

Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 59 12 chai.mistral@gmail.com

Sunday guinguette at Mhai Mistral

Das sonntägliche Guinguette im Mhai Mistral

La guinguette della domenica al Mhai Mistral

La guinguette del domingo en Mhai Mistral

