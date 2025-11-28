GuiHome vous détend Capellia La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 20:30 –

Gratuit : non 30 € / 36 € 30 € / 36 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One man show Après des centaines de vidéos humoristiques sur internet et une tournée belge à guichets fermés, « GuiHome vous détend » écume les routes françaises et conquiert tout sur son passage !Dans son spectacle, l’humoriste & vidéaste met en lumière le douloureux passage de l’enfance à l’âge adulte. À travers de nouveaux personnages et une mise en scène plus vraie que nature, le comédien vous emmène dans son univers à la Peter Pan pendant près de deux heures ! Premier emménagement, premier mariage, premier enterrement, GuiHome s’amuse des étapes importantes de sa jeune vie et vous confronte à vos propres rêves avec douceur et vérité. Il a grandi (de 2 cm au moins), il a muri et a soudainement envie de partager sa vision de la société !Il est plus que temps de profiter à nouveau de la vie et que cela soit en famille, entre amis, entre collègues ou en amoureux, ce spectacle est fait pour ça. GuiHome est en forme, surexcité et n’a absolument pas sa langue dans sa poche (oui, on ne va pas vous mentir, il n’a pas de filtre) ! Une chose est sûre, vous ne ressortirez pas indemne de ce spectacle, mais après tout, est-ce si grave que cela ?

Capellia La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/