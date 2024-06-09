GUIHOME VOUS DETEND – PARC DES EXPOS DE PENVILLERS Quimper

GUIHOME VOUS DETEND – PARC DES EXPOS DE PENVILLERS Quimper jeudi 19 novembre 2026.

CARRE OR PRÉSENTE : GUIHOME VOUS DETENDLe petit belge continue sa tournée Française !Après des centaines de vidéos humoristiques sur internet et une tournée belge à guichets fermés, GuiHome vous détend écume les routes françaises et conquiert tout sur son passage !Dans son spectacle, l’humoriste & vidéaste met en lumière le douloureux passage de l’enfance à l’âge adulte. A travers de nouveaux personnages et une mise en scène plus vraie que nature, le comédien vous emmène dans son univers à la Peter Pan pendant près de deux heures !Premier emménagement, premier mariage, premier enterrement, GuiHome s’amuse des étapes importantes de sa jeune vie et vous confronte à vos propres rêves avec douceur et vérité. Il a grandi (de 2cm au moins), il a muri et a soudainement envie de partager sa vision de la société ! Il est plus que temps de profiter à nouveau de la vie et que cela soit en famille, entre amis, entre collègues ou en amoureux, ce spectacle est fait pour ça.Il est en forme, surexcité et n’a absolument pas sa langue dans sa poche (oui, on ne va pas vous mentir, il n’a pas de filtre) ! Une chose est sûre, vous ne ressortirez pas indemne de ce spectacle mais après tout, est-ce si grave que cela ?

PARC DES EXPOS DE PENVILLERS 32 BIS, RUE STANG BIHAN 29000 Quimper 29