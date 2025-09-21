Schubert Musée Sarret de Grozon Arbois

Delphine CO

rue de l’Hôtel de ville Mairie, salon des Mariages Arbois Jura

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Une jeune et très talentueuse pianiste Delphine CO, sonate en si bémol majeur p 142 de Schubert, sonatine M.40 de Ravel, sonate en si mineur de Liszt

Pianos en Arbois .

rue de l’Hôtel de ville Mairie, salon des Mariages Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté pianos-en-arbois@mailo.com

