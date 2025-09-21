Schubert Musée Sarret de Grozon Arbois
Delphine CO
rue de l’Hôtel de ville Mairie, salon des Mariages Arbois Jura
Une jeune et très talentueuse pianiste Delphine CO, sonate en si bémol majeur p 142 de Schubert, sonatine M.40 de Ravel, sonate en si mineur de Liszt
Pianos en Arbois .
rue de l’Hôtel de ville Mairie, salon des Mariages Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté pianos-en-arbois@mailo.com
