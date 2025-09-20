Guillaume Bottazzi nous invite à voyager avec la nature Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine

Guillaume Bottazzi nous invite à voyager avec la nature Samedi 20 septembre, 08h00 Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Conflans-Sainte-Honorine Yvelines

Visite libre depuis l’extérieur

Cette création est une invitation à se retrouver dans notre milieu originel qu’est la nature. Cette œuvre signée Guillaume Bottazzi relève d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elles se trouvent par exemple, elle fait référence à la végétation qui se trouve face à elle.

Elle mesure 1m20 de haut par 1m de large et a été réalisée avec des émaux, une matière naturelle composée de minéraux broyés en poudre.

Elle a été conçue afin de contribuer au bien-être du regardeur.

Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales. Les neurosciences ont prouvé que les œuvres de cet artiste nous font du bien et l’Organisation de la Santé a confirmé que l’art pouvait aider notre santé mentale. La neuroesthétique prend un essor considérable dans notre environnement et le public est invité à s’immerger dans l’univers poétique de l’artiste et à mesurer les effets de cette nouvelle tendance qui habite aujourd’hui notre quotidien. L’objectif est de produire des effets chimiques sur nous qui contribuent à aider notre santé mentale. Ces œuvres patrimoniales ancrées dans notre quotidien diminuent notre anxiété et notre sentiment de solitude. Elles produisent notamment sur nous de la dopamine, de la sérotonine et de l’ocytocine. Elles nous rendent plus heureux et plus forts, plus élégants et plus sains. Elles diminuent les effets de la dépression, favorisent la cohésion sociale et nous aident à prendre du recul sur les choses. Elles nous réconfortent, facilitent l’appropriation des espaces et diminuent les tensions sociales. Elles contribuent à la paix et à l’amour dans le monde.

Guillaume Bottazzi a créé plus de cent œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Conflans-Sainte-Honorine 26 rue de la Porte de Pontoise 78700 Conflans-Sainte-Honorine

