GUILLAUME DOUAT A SES REGLES au Café Théâtre L'Improviste Brive-la-Gaillarde vendredi 12 septembre 2025.

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : 15 EUR

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-13

2025-09-12

À 40 ans, Guillaume Douat revisite avec humour et tendresse les grandes étapes de sa vie les moqueries d’école, les soirées étudiantes, la colocation, son parcours dans l’œnologie, la vie de couple, les enfants… sans oublier sa mère, personnage central de son histoire.

Entre théâtre et comédie, ce spectacle cocasse et touchant mêle rires et émotions, offrant un regard décalé et sincère sur la société d’aujourd’hui.

Comment déguster un bon vin sans mocassins ni chèche ? Peut-on exister au 21e siècle sans être influenceur ? Après 10 ans de mariage, comment flatter sa femme sans hypocrisie ? Autant de questions drôles et piquantes que Guillaume partage avec générosité.

Ne dérogez pas à la règle venez le voir ! .

limprovistebrive@gmail.com

