Guillaume Fosko dans Daron Fragile Stand Up humour La Comédie du Finistère Brest
Guillaume Fosko dans Daron Fragile Stand Up humour La Comédie du Finistère Brest mercredi 25 mars 2026.
Guillaume Fosko dans Daron Fragile Stand Up humour
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 20:00:00
fin : 2026-03-25 21:15:00
Date(s) :
2026-03-25
Dans un stand-up aussi introspectif qu’efficace, Fosko explore avec humour et sincérité les complexités de la famille moderne.
Son couple, ses enfants, ses parents… Vous plongez avec lui dans les hauts et les bas d’une famille qui pourrait clairement être la vôtre. Un regard frais, authentique et bourré d’auto-dérision.
Le Saviez-vous ? Stand-upper résident du Paname Art Café & Café Oscar Vu à la TV sur Canal+, France2 & NRJ12 Chroniqueur radio Vidéos cumulant des millions de vues sur les réseaux
Réseaux sociaux
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Tiktok @_fosko_
Informations pratiques
Durée 1h15
Tout public
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
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English : Guillaume Fosko dans Daron Fragile Stand Up humour
L’événement Guillaume Fosko dans Daron Fragile Stand Up humour Brest a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue