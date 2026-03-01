Guillaume Fosko dans Daron Fragile Stand Up humour La Comédie du Finistère Brest

Guillaume Fosko dans Daron Fragile Stand Up humour

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 20:00:00

fin : 2026-03-25 21:15:00

Date(s) :

2026-03-25

Dans un stand-up aussi introspectif qu’efficace, Fosko explore avec humour et sincérité les complexités de la famille moderne.

Son couple, ses enfants, ses parents… Vous plongez avec lui dans les hauts et les bas d’une famille qui pourrait clairement être la vôtre. Un regard frais, authentique et bourré d’auto-dérision.

Le Saviez-vous ? Stand-upper résident du Paname Art Café & Café Oscar Vu à la TV sur Canal+, France2 & NRJ12 Chroniqueur radio Vidéos cumulant des millions de vues sur les réseaux

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Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

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English : Guillaume Fosko dans Daron Fragile Stand Up humour

L’événement Guillaume Fosko dans Daron Fragile Stand Up humour Brest a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue