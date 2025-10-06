GUILLAUME FOSKO – ESPACE GERSON Lyon

GUILLAUME FOSKO Début : 2026-05-14 à 20:30. Tarif : – euros.

Dans un stand-up aussi introspectif qu’efficace, Fosko explore avec humour et sincérité les complexités de la famille moderne.Son couple, ses enfants, ses parents… Vous plongez avec lui dans les hauts et les bas d’une famille qui pourrait clairement être la vôtre. Un regard frais, authentique et bourré d’auto-dérision.Le Saviez-vous ? Stand-upper résident du Paname Art Café & Café Oscar Vu à la TV sur Canal , France2 & NRJ12 Chroniqueur radio Vidéos cumulant des millions de vues sur les réseaux

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69