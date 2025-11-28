GUILLAUME FOSKO – THEATRE DU MARAIS Paris

GUILLAUME FOSKO Début : 2026-01-10 à 21:00. Tarif : – euros.

GUILLAUME FOSKO « DARON FRAGILE »Dans un stand-up aussi introspectif qu’efficace, Fosko explore avec humour et sincérité les complexités de la famille moderne.Son couple, ses enfants, ses parents… vous plongez avec lui dans les hauts et les bas d’une famille qui pourrait clairement être la vôtre.Un regard frais, authentique et bourré d’auto-dérision.Le saviez-vous ?Stand-upper résident du Paname Art Café & Café OscarVu à la TV sur Canal , France2 & NRJ12Chroniqueur radioVidéos cumulant des millions de vues sur les réseaux.Artiste : Guillaume FoskoAuteurs : Guillaume FoskoDurée : 70 mn

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris 75