Guillaume Guisset en spectacle Compagnie du Café-Théâtre Nantes jeudi 2 avril 2026.

2026-04-02 20:30

18 € / 23 €

Stand-up Guillaume Guisset est né à Neuilly dans une famille nombreuse, il a survécu aux prières en latin, au burn-out de ses potes néoruraux et à la tristesse des brunchs de la rive droite. Avec une plume acérée et un humour féroce, il porte un regard affûté et satirique sur notre époque et nos crises existentielles. Un stand-up caustique, irrésistible et désinvolte.Si vous aimez rire de tout et (surtout) de vos contradictions, ce spectacle est fait pour vous. Représentations du 2 au 4 avril 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01