Guillaume Guisset en spectacle

11 route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : 23 – 23 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Né à Neuilly dans une famille nombreuse, Guillaume a survécu aux prières en latin, au burn-out de ses potes néoruraux et à la tristesse des brunchs de la rive droite. Avec une plume acérée et un humour féroce, il porte un regard affûté et satirique sur notre époque et nos crises existentielles. Un stand-up caustique, irrésistible et désinvolte.

Si vous aimez rire de tout et (surtout) de vos contradictions, ce spectacle est fait pour vous. .

11 route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 03 15 contact@comedie-libourne.fr

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English : Guillaume Guisset en spectacle

L’événement Guillaume Guisset en spectacle Fronsac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Fronsadais