Guillaume Guisset en spectacle Le Bacchus Rennes 4 – 6 juin 2026 Tarif unique : 21€

Le Café Théâtre Le Bacchus en accord avec POW POW POW présente Guillaume Guisset « En spectacle »

Né à Neuilly dans une famille nombreuse, Guillaume a survécu aux prières en latin, au burn-out de ses potes néoruraux et à la tristesse des brunchs de la rive droite. Avec une plume acérée et un humour féroce, il porte un regard affûté et satirique sur notre époque et nos crises existentielles. Un stand-up caustique, irrésistible et désinvolte.

Si vous aimez rire de tout et (surtout) de vos contradictions, ce spectacle est fait pour vous.

Début : 2026-06-04T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T22:15:00.000+02:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8114-guillaume-guisset-en-spectacle-juin-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine