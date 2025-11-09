Guillaume & Harold Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Gaëlle Bourges a un penchant assumé pour l’histoire de l’art, une inclination particulière pour les représentations quels que soient leurs supports : art pariétal, peinture sur toile ou tapisserie médiévale. Elle aime mélanger les sources, les époques et les styles, alliant travail du corps et théâtre d’objets pour interroger avec autant d’humour que de poésie les oeuvres et récits du passé. Dans cette nouvelle création, elle s’inspire de la célèbre broderie de Bayeux qui narre la conquête de la couronne d’Angleterre au XIe siècle. Une épopée en épisodes, cousue de drakkars et chevaux, d’animaux fantastiques et de champs de bataille, portée par deux interprètes tout terrain, accompagnés de musiques qui claquent comme des étendards. À vos armes… !

La célèbre tapisserie de Bayeux en version scénique ! Un pari audacieux qui se savoure avec malice.

