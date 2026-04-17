Guillaume Ledoux Blankass Chanson française/rock salle des fêtes de Sore Sore

Sore

Guillaume Ledoux Blankass Chanson française/rock

salle des fêtes de Sore place de la République Sore Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 22:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Chanteur du groupe mythique des années 90 Blankass , aux influences rock et folk, Guillaume Ledoux revient avec des chansons plus intimistes, allant au bout de ses envies.

Des histoires simples de gens simples, des petites colères de tous les jours, il y a du Springsteen et du Johnny Cash là-dedans. Un peu de Souchon et un peu de Blankass quand même et une bonne dose d’humilité. De ballades déchirées en chansons légères et habitées, Guillaume se promène, évoluant sur un fil tendu entre le spleen et le rire, entre le monde rural et le grouillement de la ville.

Celui qui ouvrit le bal au Printemps de Bourges, en 1983, à 12 ans, devant U2 sous le regard ébahi de Bono nous livre ce soir un concert coup de poing qu’on reçoit en pleine gueule. .

salle des fêtes de Sore place de la République Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 60 06 mairie@sore.fr

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English : Guillaume Ledoux Blankass Chanson française/rock

L’événement Guillaume Ledoux Blankass Chanson française/rock Sore a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cœur Haute Lande