GUILLAUME MEURICE VERS L’INFINI… – La Merise Trappes

GUILLAUME MEURICE VERS L’INFINI… Début : 2026-02-05 à 20:30. Tarif : – euros.

LA MERISE PRÉSENTE : GUILLAUME MEURICE VERS L’INFINI…« Deux choses sont infinies, l’univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l’univers, je n’ai pas encore acquis la certitude absolue. » Albert Einstein.Eric Lagadec est astrophysicien et enseignant-chercheur. Guillaume Meurice est spécialiste autoproclamé de la connerie. A deux ils se lancent dans une sorte de conférence à deux voix orchestrée par Papy à travers ces deux infinis. On y croise des galaxies, des exoplanètes, Eric Ciotti, des milliardaires qui conduisent dans l’espace et de la matière noire et parfois grise. On s’interroge sur notre finitude, on explore nos limites, on repousse notre ignorance jusqu’à l’infini… mais pas au-delà !

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes 78