Guillaume Morrow – Optimiste Le Bacchus Rennes 7 – 9 avril Tarifs : 21€ et 15€

Un univers unique, déjanté et bienveillant.

_**Optimiste**_ (adjectif et nom): Qui est porté, par son caractère, à voir tout en bien, à s’estimer satisfait de ce qui arrive, à être confiant dans l’avenir.

_**Optimiste**_ est la définition parfaite pour décrire Guillaume MORROW et c’est pour ça qu’il en a fait un spectacle. C’est à travers des personnages, des chansons et de l’improvisation qu’il va vous rendre heureux et légers.

Venez oubliez le temps du spectacle les petits tracas du quotidien.

_**Optimiste**_ est un spectacle qui va vous faire du bien.

Guillaume avec son compte @guillaumemorrow et avec sa fille @Enseliaetguillaume cartonnent sur les réseaux sociaux en cumulant des millions de vues avec ses vidéos.

Namastouille, cheveux aux vents et lunettes de soleil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-07T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-09T22:15:00.000+02:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8182-guillaume-morrow-optimiste-avril-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



