GUILLAUME SENTOU – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

GUILLAUME SENTOU Début : 2025-11-20 à 21:00. Tarif : – euros.

Hier, l’herbe était toujours plus verte dans le jardin du voisin, aujourd’hui c’est sa vie sur instagram et ses followers qui nous font envie. Mais le problème reste le même, ce voisin a une vie bien plus cool que la nôtre.Qu’est-ce qu’UN MEC COOL ? Un mec cool : c’est le top. Comme au plafond de la chapelle Sixteen : c’est un dieu qu’on voudrait toucher du doigt mais qu’on ne touchera jamais. C’est ce mec qu’on regarde marcher au loin, qu’on rêve d’être mais qu’on ne sera jamais.Guillaume SENTOU a bien essayé d’être un mec cool : fort, attirant, qui réussi, qui inspire le respect, qui fume, qui influence…mais force est de constater qu’il n’est rien de plus qu’un people pleaser contraint de promener le bouledogue français de sa copine.Mais plutôt que de tendre vers cet idéal superficiel, mieux vaut peut-êtreaccepter les baskets dans lesquelles nous faisons notre bonhomme de chemin. Devenir aussi bienveillant avec soi qu’on le serait avec ses enfants ou ses amis. Laisser la sévérité de côté et enfin se sentir bien…à sa place.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77