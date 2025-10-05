GUILLAUME SENTOU UN MEC COOL – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

GUILLAUME SENTOU UN MEC COOL Début : 2026-02-20 à 21:00. Tarif : – euros.

SENTOU a toujours rêvé d’être un mec cool mais force est de constater en se penchant sur son passé que ce n’est pas le cas. Il n’est rien de plus que lui-même : un people pleaser *.People pleaser : n.m. Anglicisme Qui fait tout pour que l’autre soit bien, même au détriment de son propre intérêt. Qui a tendance à s’oublier.Synonyme : gentil, sympa, bonne poire, couille molle, trop bon trop con, mouton.Antonyme : mec cool, forte personnalité, qui inspire le respect, bien dans ses pompes.Traduction : *n’a pas d’équivalent en français, encore moins en parisien.

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82