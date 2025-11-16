Guillaume SOREL / BD & Illustration La Salle Anne de Bretagne Pleyber-Christ

Guillaume SOREL / BD & Illustration La Salle Anne de Bretagne Pleyber-Christ dimanche 16 novembre 2025.

Guillaume SOREL / BD & Illustration La Salle Anne de Bretagne Pleyber-Christ 16 novembre – 14 décembre gratuit

L’exposition présente des planches originales de son nouvel album « Deryn Du » à paraître mi-octobre chez Dupuis (collection Aire Libre) ainsi que des illustrations.

L’exposition de fin de saison présente des planches originales de son nouvel album « Deryn Du » à paraître mi-octobre chez Dupuis (collection Aire Libre) ainsi que des illustrations.

Depuis le début des années 90, Guillaume Sorel trace sa voie en dehors des modes et des modèles. Ses bandes dessinées, nourries à la littérature fantastique (Poe, Lovecraft ou Maupassant), développent un style reconnaissable entre tous.

Né à Cherbourg, Guillaume Sorel s’intéresse très tôt à l’univers de la bande dessinée. Après un BEP génie civil, il se forme à l’école des Arts Appliqués de Lyon puis aux Beaux-Arts de Paris. Il réalise ses premières illustrations professionnelles pour des sociétés de jeux de rôles et signe sa première couverture chez Presse Pocket en 1991. La même année, il fait ses débuts dans le monde de la bande dessinée avec L’Ile des Morts et des séries comme Mens Magna ou Typhaon. Passionné de littérature, il adapte dans les années 2010 Le Horla ou encore Macbeth Roi d’Ecosse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-16T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T17:30:00.000+01:00

1

https://www.expositions-pleyberchrist.fr/ salleannedebretagne@gmail.com 0298785315

La Salle Anne de Bretagne Square Anne de Bretagne, 29410 PLEYBER-CHRIST Pleyber-Christ 29410 Finistère