GUILLAUME SPLENDEUR / APÉRO LITTÉRAIRE « RAVAGÉS DE SPLENDEUR » Pézenas mercredi 17 septembre 2025.

4 Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

La médiathèque Edmond Charlot à Pézenas, en partenariat avec Aux livres citoyens ! a le plaisir d’accueillir

Guillaume Lebrun

Pour un Apéro littéraire autour de son dernier roman

Ravagés de splendeur aux Editions Bourgois

le mercredi 17 septembre à 18h30

Vivant près de Pézenas, Guillaume Lebrun s’est imposé dès son premier roman comme une voix singulière du paysage littéraire contemporain.

Son style précis et introspectif, nourri par une profonde attention aux émotions humaines et aux territoires qui les façonnent, avait marqué les lecteurs et la critique.

Avec la parution de son second livre, il poursuit cette exploration sensible du réel, mêlant fiction et résonances personnelles avec une justesse rare. Le roman se déroule à Rome, au début du IIIe siècle où les intrigues et les complots de sa famille portent le jeune Héliogabale à la tête de l’Empire romain, inaugurant un règne de rage et de fureur.

Lors de cette rencontre, Guillaume Lebrun reviendra sur son parcours d’écrivain, sur les influences qui traversent son œuvre, et sur la genèse de ce nouveau texte, à la fois intime et universel.

Une occasion précieuse d’échanger autour de la littérature, de l’ancrage territorial dans l’écriture, et du regard qu’un auteur porte sur le monde d’aujourd’hui.

Pour tout renseignement complémentaire, contacter nous sur 04 67 98 92 98 ou

sur le site mediatheque.cahm.net .

4 Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 92 98

