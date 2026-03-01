Guillermo y Mateo Concert flamenco Hameau de Saliers Arles

Guillermo y Mateo Concert flamenco

Samedi 21 mars 2026 de 19h à 23h. Hameau de Saliers 583, rue des trois fontaines Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

Date(s) :

2026-03-21

C’est une soirée en Andalousie que nous vous proposons avec Guillermo y Mateo. De leur rencontre dans les rues de Jerez de la Frontera sont nées des compositions flamencas inspirées du riche répertoire andalou !

Amérique du Sud, Espagne, Pays de l’Est et France sont les influences du répertoire de Guillaume Franceschi alias Guillermo, qui mêle les styles et les techniques avec virtuosité. Formé à la guitare classique puis aux musiques actuelles, Guillermo a passé deux ans en Andalousie pour se former à l’art du flamenco.

Professeur de guitare et ingénieur du son dans son propre studio à Arles (Studio Franceschi), il transmet la musique au sein de l’association Label Andalou avec pour objectif former, fusionner et créer des liens entre les musiques traditionnelles et actuelles.



Mateo Campos est avant tout un passionné de l’art du flamenco. Chanteur autodidacte, c’est de ses racines andalouses et de son amour pour le flamenco qu’il tire son inspiration et son interprétation personnelle. Cajonero et percussionniste, c’est d’abord avec le maestro nîmois Thierry Aubry puis à Jerez de la Frontera, ville emblématique de l’Arte Flamenco, qu’il s’est formé avec le percussionniste Pedro Navarro. Cofondateur du groupe Calle Flamenca, il prépare actuellement un nouvel Album et une tournée.



Guillermo y Mateo, c’est du pur “duende” qui parle à la Camargue. Alors venez vibrer avec nous au son de ces deux artistes le 21 mars ! .

Hameau de Saliers 583, rue des trois fontaines Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 88 53 52 emilie.sauret@lespiedsnus.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening in Andalusia with Guillermo y Mateo. Their encounter in the streets of Jerez de la Frontera gave birth to flamenco compositions inspired by the rich Andalusian repertoire!

L’événement Guillermo y Mateo Concert flamenco Arles a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme d’Arles