Guimard, Mallet-Stevens, Le Corbusier – Découverte du quartier d’Auteuil Circuit dans le quartier d’Auteuil Paris

Guimard, Mallet-Stevens, Le Corbusier – Découverte du quartier d’Auteuil Vendredi 19 septembre, 15h00, 17h30 Circuit dans le quartier d’Auteuil Paris

25 personnes maximum

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T16:30:00

Fin : 2025-09-19T17:30:00 – 2025-09-19T19:00:00

Le 16e arrondissement et en particulier le quartier d’Auteuil est un musée d’architecture à ciel ouvert ! Tous les grands noms de l’architecture française du XXe siècle y ont œuvré : de Hector Guimard pour l’Art Nouveau, aux bâtiments de Paul-Ernest Sanson pour le style Beaux-Arts, en passant par Auguste Perret, Le Corbusier, Mallet-Stevens et Roux-Spitz pour les Années Trente, c’est la redécouverte de bâtiments splendides et méconnus qui est proposée.

Événement sur réservation.

Les places étant limitées, merci de vous désinscrire si vous ne pouvez finalement pas assurer votre présence à l’événement.

Le lieu précis du rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre inscription en ligne. Merci d’arriver 10 minutes en avance.

Le lien d’inscription sera activé le 10 septembre 2025.

Circuit dans le quartier d'Auteuil 48 avenue Mozart 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Paris Île-de-France

© Clément Dorval / Ville de Paris