GUIMET + CHINE, Chefs d’œuvre du musée Guimet Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand

GUIMET + CHINE, Chefs d’œuvre du musée Guimet 20 et 21 septembre Musée d’art Roger-Quilliot Puy-de-Dôme

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le musée national des arts asiatiques Guimet développe sa présence en région par la mise en place des Guimet + destinés à proposer au public une découverte de l’Asie à travers les collections nationales et territoriales. La première exposition au musée d’art Roger-Quilliot est centrée sur la Chine avant d’explorer d’autres cultures asiatiques au travers de 4 thèmes communs : prestige, beauté, sacré et transgression.

Musée d’art Roger-Quilliot Place Louis-Deteix, 63100 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 76 25 25 https://clermont-ferrand.fr/marq-musee-d-art-roger-quilliot Le musée d’art Roger-Quilliot, musée des beaux-arts de Clermont-Ferrand, est installé dans un ancien couvent d’ursulines. Il présente sur six niveaux des collections de peintures, sculptures, arts décoratifs, de l’époque médiévale jusqu’au XXe siècle dont des chefs d’œuvres de Chassériau, Doré, Bartholdi ou Fragonard.

Ce musée bénéficie de l’appellation « Musée de France » et se positionne comme l’un des grands établissements culturels en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le musée propose tout au long de l’année une riche programmation culturelle (visites commentées, ateliers pour enfants, conférences, expositions…). Venir le visiter est aussi une opportunité de découvrir le quartier de Montferrand, l’un des deux coeurs historiques de la métropole auvergnate.

© Musée d’art Roger-Quilliot, Clermont Auvergne Métropole