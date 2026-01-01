Guimet + Japon Chefs-d’œuvre du musée Guimet | MARQ Place Louis-Deteix Clermont-Ferrand
Guimet + Japon Chefs-d’œuvre du musée Guimet | MARQ
Place Louis-Deteix Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR
Tarif réduit
personne en situation de handicap, demandeur d’emploi, CEZAM, étudiant, CNAS, sur présentation du justificatif
Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-04-20
2026-01-18 2026-01-19 2026-02-16 2026-03-16 2026-04-20 2026-05-18 2026-06-15 2026-07-20 2026-08-17 2026-10-19 2026-12-21
Visite commentée proposée par l’Office de Tourisme Clermont Auvergne Volcans, conduite par un guide conférencier.
Place Louis-Deteix Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 98 65 00 info@clermontauvergnevolcans.com
English :
Guided tour led by the Clermont Auvergne Volcans Tourist Office.
