Guinée en lumière – Soirée interculturelle Maison de quartier des Haubans Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 18:30 – 21:30

Gratuit : non sur inscription Renseignements et inscriptions : 07 85 96 26 68 – ecsi@guinee44.org Tout public

Soirée culturelle et solidaire, par Guinée 44 Cette soirée vise à mettre en lumière les acteurs guinéens de la métropole nantaise et les initiatives de solidarité internationale, tout en favorisant les échanges entre associations, institutions et habitants pour renforcer les liens entre Nantes et la Guinée. Au programme:- Table ronde : « Faire société, faire monde : comment nos engagements résonnent ici et là bas ? » – avec Guinée 44, La Gala et l’association guinéenne des étudiants de Nantes- Films : Regards croisés de juenes guinéens- Cartographie des associations engagées pour la Guinée- Animation littéraire avec Falmarès- Animation musicale avec Gwenaëlle Ambühl (harpiste)- Temps convivial et buffet Venez échanger avec nous et (re)découvrir la Guinée sous de multiples facettes ! Dans le cadre de Place auX mondeS

Maison de quartier des Haubans Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 59 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E1445 mq-haubans@mairie-nantes.fr https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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