Guingette de la Plaine menu de Noël 2025 La Plaine-sur-Mer

60 boulevard de la Prée La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-12-23 12:00:00
fin : 2025-12-24 15:00:00

2025-12-23 2025-12-24

Pour un Noël gourmand et convivial rendez-vous à La Guingette de la Plaine à La Plaine-sur-mer !
   
MENU

Entrée
Assiette du fumoir
(saumon, thon, magret, mignon)

Plat
Braisé de veau aux girolles
Gratin dauphinois

Dessert
Moelleux chocolat, mousse de marron

+33 2 51 74 87 31  laguinguettedelaplaine@gmail.com

English :

La Guingette de la Plaine in La Plaine-sur-mer is the place to be for a gourmet Christmas!

