Guingette de la Plaine menu de Noël 2025
60 boulevard de la Prée La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2025-12-23 12:00:00
fin : 2025-12-24 15:00:00
2025-12-23 2025-12-24
Pour un Noël gourmand et convivial rendez-vous à La Guingette de la Plaine à La Plaine-sur-mer !
MENU
Entrée
Assiette du fumoir
(saumon, thon, magret, mignon)
Plat
Braisé de veau aux girolles
Gratin dauphinois
Dessert
Moelleux chocolat, mousse de marron
60 boulevard de la Prée La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 87 31 laguinguettedelaplaine@gmail.com
English :
La Guingette de la Plaine in La Plaine-sur-mer is the place to be for a gourmet Christmas!
