Guingette de la Plaine menu de Noël 2025

60 boulevard de la Prée La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-12-23 12:00:00

fin : 2025-12-24 15:00:00

2025-12-23 2025-12-24

Pour un Noël gourmand et convivial rendez-vous à La Guingette de la Plaine à La Plaine-sur-mer !



MENU

Entrée

Assiette du fumoir

(saumon, thon, magret, mignon)

—

Plat

Braisé de veau aux girolles

Gratin dauphinois

—

Dessert

Moelleux chocolat, mousse de marron

.

60 boulevard de la Prée La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 87 31 laguinguettedelaplaine@gmail.com

English :

La Guingette de la Plaine in La Plaine-sur-mer is the place to be for a gourmet Christmas!

