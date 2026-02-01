Guingette électro Astro séniors Le Fourneau Brest

Guingette électro Astro séniors

Le Fourneau 11 Quai de la Douane Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12 20:00:00

Date(s) :

2026-02-12

La démarche Ville Amie Des Ainés menée par la Ville de Brest et Astropolis invitent les séniors et le grand public à partager un dancefloor animé par la DJ MLF. Animations sur place initiation au mix, composition musicale, maquillage, sérigraphie…

Ce temps fort sera également l’occasion de découvrir l’album électro créé par des séniors Brestois avec 2 artistes.

Navette gratuite prévue pour les séniors, au départ de 3 lieux

Sur réservation obligatoire au 02 98 00 80 80 ou via ce formulaire.

Départ à 17h10 de la MPT du Valy-Hir, 1 rue des Frères Goncourt

Départ à 17h30 de la MDQ Lambézellec, 30 rue de Coëtlogon

Départ à 17h45 du CS Pen ar Créac’h, 13 rue Professeur Chrétien

Navette retour à 20h. .

Le Fourneau 11 Quai de la Douane Brest 29200 Finistère Bretagne

English : Guingette électro Astro séniors

