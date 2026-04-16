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Guingette Saint-Saire

Guingette Saint-Saire jeudi 1 octobre 2026.

Adresse : 71 Bis Chemin de Prebende

Ville : 76270 Saint-Saire

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 1 octobre 2026

Fin : jeudi 1 octobre 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Saint-Saire

Guingette

71 Bis Chemin de Prebende Saint-Saire Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 12:30:00
fin : 2026-10-01

Date(s) :
2026-10-01

12h30-14h30 repas sur réservation (entrée, plat, dessert et café)
14h30 après-midi musicale (piste de danse en parquet) Le duo Lacroix   .

71 Bis Chemin de Prebende Saint-Saire 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 40 10 20  fermedelabethune@gmail.com

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English : Guingette

L’événement Guingette Saint-Saire a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Bray Eawy

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