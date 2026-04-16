Guingette Saint-Saire
Guingette Saint-Saire jeudi 1 octobre 2026.
Saint-Saire
Guingette
71 Bis Chemin de Prebende Saint-Saire Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 12:30:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
12h30-14h30 repas sur réservation (entrée, plat, dessert et café)
14h30 après-midi musicale (piste de danse en parquet) Le duo Lacroix .
71 Bis Chemin de Prebende Saint-Saire 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 40 10 20 fermedelabethune@gmail.com
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English : Guingette
L’événement Guingette Saint-Saire a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Bray Eawy
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