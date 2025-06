Guinglange en fête Guinglange 5 juillet 2025 19:00

Moselle

Guinglange en fête Rue des Chaudrons Guinglange Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

2025-07-06

Comme chaque année, le foyer de Guinglange vous propose de venir faire la fête pour leur fête patronale Guinglange en fête !

Au programme de cette journée samedi à partir de 19h soirée animée par l’orchestre « Phenix », le soir soirée flamms.

Dimanche de 7h à 17h, vide grenier et cluedo géant dès 12h. Jambon à la broche le soir.

Buvette et restauration sur place.Tout public

Rue des Chaudrons

Guinglange 57690 Moselle Grand Est foyerdeguinglange@gmail.com

English :

As every year, the Guinglange foyer invites you to come and celebrate their patron saint’s day: Guinglange en fête!

On the program: Saturday from 7pm: evening entertainment by the « Phenix » orchestra, followed by a flamms evening.

Sunday from 7 a.m. to 5 p.m.: garage sale and giant cluedo from 12 noon. Spit-roasted ham in the evening.

Refreshments and snacks on site.

German :

Wie jedes Jahr lädt Sie das Foyer von Guinglange ein, anlässlich ihres Patronatsfestes zu feiern: Guinglange en fête!

Das Programm dieses Tages: Samstag ab 19 Uhr: Abendveranstaltung mit dem Orchester « Phenix », abends Flamms-Abend.

Sonntag von 7 bis 17 Uhr: Flohmarkt und Riesen-Cluedo ab 12 Uhr. Schinken am Spieß am Abend.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Come ogni anno, la casa di Guinglange vi invita a venire a festeggiare la loro festa patronale: Guinglange en fête!

Il programma della giornata: sabato dalle 19:00: intrattenimento serale dell’orchestra « Phenix », seguito da una serata di fuochi d’artificio.

Domenica dalle 7.00 alle 17.00: vendita di garage e cluedo gigante dalle 12.00. Prosciutto allo spiedo la sera.

Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Como cada año, la casa de Guinglange le invita a venir a celebrar sus fiestas patronales: ¡Guinglange en fête!

En el programa del día: sábado a partir de las 19:00 h: velada amenizada por la orquesta « Phenix », seguida de una velada de llamas.

Domingo de 7.00 a 17.00 h: venta de garaje y cluedo gigante a partir de las 12.00 h. Por la noche, jamón al asador.

Refrescos y tentempiés in situ.

L'événement Guinglange en fête Guinglange a été mis à jour le 2025-06-25