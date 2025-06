Guinguette 25 Juillet Square Dullin Rennes 25 juillet 2025

Guinguette 25 Juillet Square Dullin Rennes Vendredi 25 juillet, 12h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

De 12h à 17h – Un après-midi festif et convivial

Musique, animations et gourmandises au rendez-vous !

Lieu : Square Charles Dullin, Rennes

Au programme :

Food truck : Dégustez des délices sur place à seulement 2 euros

Structure gonflable : Du fun pour les petits aventuriers

Animations : Jeux, activités et surprises pour tous

‍ ‍ ‍ Pour toute la famille

Rejoignez-nous pour un moment de détente et de plaisir en plein air !

ℹ️ Accès libre et ouvert à tous

Square Dullin Square Charles Dullin, Sq. Charles Dullin, 35200 Rennes, France Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine